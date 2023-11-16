Лежнев попал под обстрел в зоне СВО

Также в опасности оказались другие волонтёры.

Однако происшествие закончилось благополучно – никто не погиб и не пострадал. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также сам Сергей Лежнев, советник губернатора.

Это случилось в Луганской Народной Республике в городе Кременная. Группа орловских волонтёров доставляла очередной груз для российских военнослужащих, в том числе, 20 тонн бутилированной воды.

Грузовой автомобиль остановился рядом с АЗС, чтобы раздать всё привезённое. В этот момент ВСУ нанесли удар, видимо, целясь в заправочную станцию. Орловцы находились совсем рядом. Однако всё обошлось.

«То, что сегодня произошло с нами – это будни, обыденность для воинов. После того, как сам попадаешь под обстрел – всё воспринимается абсолютно иначе», – поделился Лежнев.

Также советник губернатора сообщил, что число воды, доставленной орловцами в зону СВО, приближается к круглой цифре в одну тысячу тонн. «Последние 20 тонн довели общий объем орловской воды на фронте до 990 тонн! Спасибо всем и каждому, спасибо вам! Уточняю, это объём воды с 19-го июля. Сюда не входит вода, которую мы доставляем в индивидуальных грузах для солдат», – уточнил чиновник.

ИА «Орелград»