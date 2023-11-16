Очередная орловская ЦРБ завязла в ремонте

В облсовете обсудили нарушение прав граждан на получение доступной медпомощи.

Тему рассмотрели на сегодняшнем заседании профильного комитета. Как выяснилось, с такой проблемой могут столкнуться жители Мценского района. Здесь ведётся ремонт районной больницы. Хотя его должны сдать в декабре, работы выполнены менее чем наполовину. Однако власти уверены, что всё закончится вовремя.

Ответ перед депутатами держал Алексей Субботин, глава Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Он рассказал, что соответствующий контракт был заключён 26 декабря минувшего года. Врачей «выселили» из больницы в апреле.

По словам чиновника, на объекте продолжаются внутренние и завершаются внешние работы, идёт монтаж коммуникаций.

«Оказываем содействие в поиске субподрядчиков. Отставание связано с нерациональной организацией работ. Материалы закуплены, находятся на объекте», – поделился Субботин.

По его словам, готовность ремонта составляет «от 45%». Также нерасторопность подрядчика не останется безнаказанной – его уже оштрафовали на 1,8 миллиона рублей. Сейчас эта сумма взыскивается с компании.

Депутат Виталий Рыбаков сообщил, что недавно был на объекте лично. Оптимизма Субботина он не разделил. По мнению депутата, больницу будут ремонтировать ещё много месяцев, ведь в ближайшие дни ударят морозы, которые сильно осложнят работу строителей.

«Фасад далёк от завершения. Сбита штукатурка, но никаких отделочных работ не начиналось. К концу года вы не сдадите, хотя бы к лету 2024 года. Претензия 1,8 миллиона – мертвому припарка», – высказался Рыбаков.

В свою очередь, Субботин напомнил депутатам, что банковская гарантия составляет около 13 миллионов рублей (10% от цены контракта). «Опасений, что аванс испарится, у заказчика нет. Фасад готов где-то на 80%. Я не говорю, что на объекте все хорошо и прекрасно», – уточнил чиновник.

Отметим, что данную работу выполняет ООО ГК «Стройэлектромонтаж». Компания взялась за ремонт Мценской ЦРБ за 129 миллионов 237 тысяч 290 рублей. При этом она сразу же получила аванс в 50% этой суммы.

ИА «Орелград»