В Орле больше не будет тотальных отключений воды

Обезвоживание будут проводить порайонно.

Об этом стало известно в ходе заседания комитета по ЖКХ городского Совета народных депутатов.

Как сообщает «Орёлтаймс», члены комитета согласовали поправки в инвестиционную программу филиала АО «Квадра» – «Орловская генерация». Они как раз касаются плановых отключений горячего водоснабжения.

Теперь гидравлические испытания, из-за которых орловцы лишались услуги дважды в год на две недели подряд, будут проводить не одновременно во всех районах, а по очереди.

«Кроме того, теперь нас законодательно ограничили по времени отключения – до 14 суток. Массового отключения города Орла теперь не будет», – заявил управляющий директора филиала АО «Квадра» Сергей Аношин.

Уже много лет подряд воду отключали во всех районах сразу (в домах, получающих услугу от Орловской ТЭЦ). Причём в отдельных случаях «сухой сезон» затягивался даже более чем на две недели.

ИА «Орелград»