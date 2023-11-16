«Виноваты»: подрядчик Дворянки выступил в облсовете

Благоустроенный сквер всё ещё обещают сдать в ближайшее время.

Важный вопрос обсудили на профильном комитете облсовета 16 ноября. Перед депутатами выступил Сергей Ембулатов, заместитель директора компании-подрядчика (ООО «Элитный сад»).

По его словам, готовность работ составляет около 95%. В сквере осталось уложить 800 квадратных метров плитки и обустроить 500 квадратных метров велодорожек. Также компания ещё не выполнила монтаж электрического оборудования.

Отметим, что благоустроенный сквер должны были сдать ещё 31 августа. С того времени «роковая дата» неоднократно переносилась.

«Вы взялись за подряд, не рассчитав силы?» – поинтересовался председатель комитета Виталий Рыбаков.

«Виноваты, что делать», – признал Ембулатов.

Компания-подрядчик всё ещё считает, что благоустройство завершат в этом году, причём в «кратчайшие сроки». Между тем, уже на ближайших выходных в Орловской области ожидаются морозы.

Ранее срыв сроков объяснялся погодными условиями, сложностями самого проекта и даже тем, что время работ пришлось на период нереста рыб. Напомним, что работы обошлись бюджету в 119,5 миллиона рублей. При этом исполнитель уже получил половину суммы в качестве аванса. Также по инициативе прокуратуры было возбуждено административное дело.

ИА «Орелград»