Орловца госпитализировали после пожара

ЧП случилось на улице Генерала Жадова.

Этой ночью, около двух часов, в многоэтажном доме загорелась одна из квартир. Она находилась на третьем этаже.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, на момент прибытия пожарных из жилища шёл сильный дым. Пришлось эвакуировать людей не только из самой квартиры, но и из соседних, в том числе, с более высоких этажей.

Непосредственно из квартиры спасли 58-летнего мужчину. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. В жилище полностью выгорела жилая комната. Также огонь повредил предметы интерьера.

«Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении», – добавили в пресс-службе.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 17 раз, в том числе, шесть раз на ликвидацию возгораний. На пожарах спасены 23 человека и эвакуированы 17 человек.

ИА «Орелград»