Орловец получил пять с половиной лет за куст конопли

Суровый приговор был вынесен с учетом криминального прошлого мужчины.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, местный житель получил обвинительный приговор по делу о незаконном приобретении и хранении наркосодержащих растений без цели сбыта. Как следует из материалов дела, преступление мужчина совершил в начале августа 2023 года, когда он на открытом участке местности, расположенном недалеко от его дома, обнаружил и сорвал растение рода Конопля (растение рода Cannabis).

Сорванный куст он упаковал в пакет и перенес к себе домой, где оставил в придомовой беседке. Мужчина изготовил для себя наркотик, который хранился на придомовой территории до тех пор, пока его там не обнаружила и не изъяла полиция. «Поводом прибытия сотрудников полиции послужило сообщение его матери о том, что сын на протяжении нескольких дней употребляет спиртное, мешает ей отдыхать, ведет себя неадекватно», – отметили в пресс-службе райсуда.

Всего у орловца было изъято 172,6 грамма каннабиса, который, согласно заключению эксперта, содержал в своем составе наркотическое средство тетрагидроканнабинол (после высушивания до постоянной массы). Законно классифицирует такую партию как крупный размер. Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал, но в суде сообщили, что его вина в совершении вышеуказанного преступления была полностью доказана. При назначении наказания было учтено криминальное прошлое мужчины.

Выяснилось, что ранее он уже был судим, причем судимость до сих пор не погашена. Более того, у преступника имеется не отбытая часть дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Она составляет 1 месяц и 6 дней. В результате орловец получил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Также к назначенному наказанию суд полностью присоединил не отбытую часть дополнительного наказания по предыдущему приговору в виде лишения права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 месяц 6 дней. Приговор не вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА «Орелград»