Орловца осудили за подарок в виде ножевидного штыка

По своим параметрам нож вышел за рамки гражданского законодательства.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении ранее не судимого местного жителя. Мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт холодного оружия). Было установлено, что в сентябре 2022 года, находясь у себя дома, он решил подарить своему знакомому холодное оружие, которое было идентифицировано следствием как ножевидный штык.

Позже экспертиза установила, что штык является изделием, изготовленным промышленным способом, но с самостоятельно изготовленными плашками на рукоять. Это оказался ножевидный штык к самозарядной винтовке калибра 7,62-мм общей длиной 317 мм, длиной клинка 210 мм, длиной рукоятки 107 мм, шириной клинка 22 мм, шириной рукоятки 22 мм. Он относится к боевому контактному клинковому колюще-режущему холодному оружию. Подарок был классифицирован следствием и судом как сбыт путем дарения на безвозмездной основе.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суду он пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает, вину он признает и раскаивается. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов. Изъятый штык суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград»