Под Орлом разбилась «Лада» с тремя пенсионерками

ДТП произошло на федеральной трассе.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, всё случилось 15 ноября в 10 часов 30 минут на дороге «Орёл – Тамбов». Местом действия стал район 130 километра – фактически, территория Ливен.

67-летняя женщина ехала по трассе на «Ладе Калине». Также в салоне находились две пассажирки – 68-ми и 75-ти лет.

Однако отечественная машина не поделила дорогу с микроавтобусом «Форд Транзит», который ехал со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Городнянского. Им управлял 69-летний водитель.

В результате столкновения пострадали пассажирки «Лады». Однако врачи отпустили их домой – госпитализация не потребовалась.

Всего за предыдущие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»