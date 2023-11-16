Под Орлом разбилась «Лада» с тремя пенсионерками

16.11.2023 | 18:16 Новости, Происшествия

ДТП произошло на федеральной трассе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, всё случилось 15 ноября в 10 часов 30 минут на дороге «Орёл – Тамбов». Местом действия стал район 130 километра – фактически, территория Ливен.

67-летняя женщина ехала по трассе на «Ладе Калине». Также в салоне находились две пассажирки – 68-ми и 75-ти лет.

Однако отечественная машина не поделила дорогу с микроавтобусом «Форд Транзит», который ехал со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Городнянского. Им управлял 69-летний водитель.

В результате столкновения пострадали пассажирки «Лады». Однако врачи отпустили их домой – госпитализация не потребовалась.

Всего за предыдущие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»


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