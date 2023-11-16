Пробный пуск электротранспорта по Красному мосту состоится 25 ноября

16.11.2023 | 18:08 Новости, Общество

Об этом сообщили в администрации Орла.

Фото: Юрий Парахин

Тему обсуждали на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов. Ценной информацией с «народными избранниками» поделился Алексей Шалиманов. В администрации Орла чиновник возглавляет комитет по организации транспортного обслуживания населения.

По его словам, пробный пуск трамваев и троллейбусов запланирован на субботний день 25 ноября. Непосредственно 30-го числа на мост выйдут около 19 трамваев и около 25 троллейбусов. Схемы их движения останутся такими же, как до ремонта.

Что касается автобусных маршрутов, то их тоже «вернут к первоначальным настройкам». Однако тут всё не так просто. Не исключено, что несколько маршрутов всё же «не вернутся к былому» – чтобы не перегружать данное направление. Пока этот вопрос прорабатывается.

«Техника готова, работники в полном составе. Уже обследовано трамвайное полотно, и работы сейчас продолжаются. Контактная сеть также обследована и будет проверяться повторно», – поделился Шалиманов.

ИА «Орелград»


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