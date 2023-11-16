В Орле подорожает социальный проездной

16.11.2023 | 17:54 Новости, Общество

Ежемесячная стоимость вырастет на 10%.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Такое решение одобрил сегодня комитет городского Совета народных депутатов (по экономической политике и развитию предпринимательства). Его предстоит окончательно утвердить на ближайшей сессии.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, с 1 января будущего года стоимость муниципального проездного планируют увеличить с 500 до 50 рублей за один месяц. Билет даёт право на 50 поездок. Таким образом, одна поездка будет обходиться гражданину примерно в 14 рублей.

В Орле право на покупку городского социального проездного имеют

  • пенсионеры, которые получают пенсию по старости, но не получают ежемесячные выплаты из федерального или областного бюджетов,
  • учащиеся общеобразовательных и специальных учебных заведений,
  • студенты-«очники» вузов.

Члены семей участников СВО получают такой проездной бесплатно. На сегодняшнем заседании глава комитета горсовета Владимир Бутусов предложил распространить эту льготу и на членов семей орловцев, погибших в зоне СВО, причём ещё до принятия бюджета на будущий год.

На подорожании настаивала администрация Орла. Её представители аргументировали свою инициативу ростом потребительских цен. Отметим, что областной социальный проездной стоит именно столько (550 рублей), причём с 1 января текущего года.

ИА «Орелград»


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