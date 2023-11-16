В Орле ремонт Городской выходит на новый этап

16.11.2023 | 16:59 Новости, Общество, Строительство

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: администрация Орла

Завтра на улице начнётся масштабное обновление, рассказали в пресс-службе администрации Орла. Здесь заменят светильники и светофоры, а также дорожные знаки. Планируется, что эту работу выполнят до конца текущего месяца.

Ранее подрядчик завершил установку бортов, вымостил плиткой тротуары (в том числе, садовые) в пешеходной зоне и заасфальтировал велодорожки.

Благоустройством Городской улицы занимается ООО «РБК Стройинвест». Улицу приводят в порядок практически по всей длине – между перекрёстками с Линейной и Пойменной. Это достаточно отрезок длиной около 1 километра 300 метров. Движение по нему время от времени существенно ограничивается.

Официально работы должны финишировать к 30 декабря.

Фото: администрация Орла
Фото: администрация Орла

ИА «Орелград»


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