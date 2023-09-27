В Орле возбудили дело в связи с благоустройством Дворянки

Подрядчика привлекут к административной ответственности.

Причиной является то, что компания, которая взялась за этот проект, не сдала работу в срок, оговорённый контрактом. ООО «Элитный сад» должно было завершить благоустройство сквера «Дворянское гнездо» к 1-му сентября.

Однако этого не произошло. В последнее время в качестве «последней» называется уже другая дата – 14-е октября. Не исключено, что и она также будет перенесена.

Неделю назад на объекте побывал спикер облсовета Леонид Музалевский. Он остался недоволен увиденным и пообещал привлечь к решению этого вопроса прокуратуру.

Как рассказали в ведомстве, факты официально подтверждены и задокументированы. Дело, возбуждённое в отношении подрядчика, рассмотрит Мировой суд Советского района Орла.

Также орган надзора внёс представления об устранении выявленных нарушений — уже не только подрядной организации, но и второй стороне. «Муниципальным заказчиком – МКУ «Объединённый муниципальный заказчик города Орла» – должным образом контроль за ходом работ не организован», – указали в пресс-службе прокуратуры.

Дальнейшее развитие событий остаётся на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»