Альманах «Орел литературный» презентуют дважды

Презентации 19-го выпуска пройдут в Музее писателей-орловцев и в библиотеке имени Бунина.

Очередной выпуск ежегодника Орловской областной организации Союза писателей России будет презентован дважды: 21 ноября презентация состоится в Музее писателей-орловцев, а 23 ноября — в областной библиотеке им. И.А. Бунина. Начало мероприятий намечено на 15.00 часов. Это будет уже 19 выпуск альманаха. В этом году он посвящен 80-летию освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

«Событиям военных лет посвящен целый ряд публикаций, – сообщил в библиотеке имени Бунина. – Это, в первую очередь, подборка стихов, литературно-исторические очерки, эссе и публицистика орловских поэтов и писателей. На презентации альманаха вас ждет встреча с авторами издания. Приглашаем всех желающих!».

На официальном сайте Орловского Дома литераторов сообщается, что в альманах включены стихи орловских поэтов: Дмитрия Блынского, Ивана Александрова, Анатолия Шиляева, Виктора Дронникова, Николая Перовского и других. Подборка выпущена над заголовком: «И вспыхнуло небо первым салютом». Лауреат Бунинской литературной премии Анатолий Загородний предложил в альманах главы из повести «Восстание идолов». Здесь же помещены подборка рассказов Андрея Фролова под общим названием «Родное» и рассказ Татьяны Грибановой «Молох».

«Валентина Корнева рассказывает читателям о том, как в июле 1943 года была прорвана оборона фашистов на реке Зуше, – перечисляется на сайте Орловского Дома литераторов. – Алексей Кондратенко посвятил свои литературно-исторические очерки поэтам военной поры Павлу Антокольскому, Михаилу Аметистову и Эдуардасу Межелайтису. Орел освобождённый, Орел 1943 года предстает на страницах альманаха в стихах Елены Благининой, 120-летие со дня рождения которой широко отмечалось на ее малой родине».

Также на страницах литературного ежегодника можно найти эссе Владимира Ермакова и педагогические заметки Александра Лысенко. Публикации рубрики «Им исполнилось бы…» напомнят о жизни и творчестве поэтов и прозаиков Рустама Агишева, Леонида Моисеева, Анатолия Шиляева и др. Гостевая рубрика представлена произведениями поэтов – каргопольца Александра Логинова и петербуржца Владимира Скворцова, а также автора из Брянска Ольги Горелой, которая написала очерк о своем земляке – авторе поэтических книг Александре Малахове. Завершает выпуск альманаха хроника основных событий 2022 года в деятельности писательской организации.

ИА «Орелград»