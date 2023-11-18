Объем собранных с орловцев налогов превысил 42 миллиарда рублей

Объем платежей по сравнению с прошлым годом значительно увеличился.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по итогам 10 месяцев 2023 года в регионе в консолидированный бюджет страны было собрано в целом более 42,2 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 5,2 миллиарда рублей. В Ведомстве отмечают, что Орловская область направила в этом году в федеральный бюджет на 1,9 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Соответственно, рост поступлений в территориальный бюджет составил 3,3 миллиарда.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-октябрь 2023 года на территории Орловской области собрано более 21 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхования, что на 4 миллиарда рублей больше к уровню 10 месяцев 2022 года», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Ранее стало известно, что прогнозируемый дефицит бюджета города Орла в текущем году составит 1,345 миллиарда рублей, или 42,7 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Его утвердили депутаты Орловского горсовета, которые в новой редакции приняли основные характеристики главного финансового документа областного центра. Согласно их решению общий объем доходов бюджета города Орла был утвержден в сумме 15,057 миллиарда рублей, расходов – в сумме 16,403 миллиарда.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года был установлен в сумме 2,835 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей. Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2023 год остались прежними – это коммерческий кредит, остатки средств на счетах и выручка от продажи акций гостиничного комплекса «Орел-Отель», которой в этом году, вероятно, не будет.

ИА «Орелград»