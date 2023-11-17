ОГУ вступил в изоляционный эксперимент SIRIUS-23

Уникальный наземный эксперимент продлится в течение одного года.

Орловская область в лице Орловского государственного университета имени Тургенева присоединилась к проведению уникального международного годового наземного изоляционного эксперимента SIRIUS-23. Он проводится в Государственном научном центре Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Как пояснили в ОГУ имени Тургенева. эксперимент посвящен «моделированию межпланетной экспедиции, в ходе которой изучаются медико-биологические и психологические проблемы, связанные с изоляцией и ограничением пространства человека в длительных и сверхдлительных космических полетах».

В рамках одного длительного, 12месячного эксперимента члены изолированного от внешнего мира экипажа будут проводить отдельные эксперименты и испытания. Один из них носит название «Исследование нейровегетативной регуляции и функционального состояния микроциркуляторно-тканевых систем в условиях 12-месячного изоляционного эксперимента». Именно здесь орловские ученые и внесут свой вклад. Соисполнителем данного эксперимента выступает НТЦ биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени Тургенева.

«Экспериментальный проект посвящен исследованию микроциркуляторно-тканевых систем и нейровегетативной регуляции организма человека в условиях изоляции и депривации сна в среде с повышенным содержанием углекислого газа», – пояснили в ОГУ. Кстати, в старте всего изоляционного эксперимента приняла участие сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники Юлия Локтионова. В орловском опорном вузе добавили, что членами экипажа миссии SIRIUS-23 стали шесть испытателей- добровольцев: Юрий Чеботарев (Россия) – командир экипажа; Анжелика Парфенова (Россия) – бортинженер; Ксения Орлова (Россия, резидент государства Асгардия) – врач экипажа; Ольша Мастицкая (Беларусь) – исследователь; Ксения Шишенина (Россия) – исследователь; Рустам Зарипов (Россия) – исследователь.

ИА «Орелград»