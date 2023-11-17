Гидрометцентр пообещал орловцам морозы

Температура опустится в ближайшие дни.

Официальный прогноз для всей области опубликовал Орловский гидрометцентр.

Синоптики обещают орловцам до минус шести ближайшей ночью и до минус четырёх в субботу (в светлое время суток). В ночь на воскресенье ртуть в градусниках может опуститься ещё на пару градусов (до минус восьми). Дневные температуры останутся примерно теми же.

На выходных ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от пяти до одиннадцати метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

В понедельник выпадет снег. В ночь на первый рабочий день новой недели мороз ужесточится ещё на пару градусов. Днём синоптики ждут от нуля до минус пяти. Ветер станет только восточным, его скорость слегка усилится (до показателя от семи до двенадцати метров в секунду).

Как пояснили в Орловском гидрометцентре, морозы в наш регион принесёт северный антициклон с ледяным арктическим воздухом.

ИА «Орелград»