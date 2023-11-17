В Орле на Карачевском шоссе завершили высадку деревьев

Работа продолжается на Комсомольской.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, сегодня на Карачевском шоссе посадили ещё 13 остролистных клёнов. Работы выполняли сотрудники питомника декоративных растений «Экотон».

Клёны привезли из Липецкой области (из питомника местной «Лесостепной опытно-селекционной станции»). Так как деревья выращивали в условиях, похожих на орловские, они должны прижиться в нашем городе.

«В ближайшие время мы планируем высадить еще 32 дерева — 14 кленов в сквере Комсомольцев и 18 лип в районе «Стрелы»», – рассказали сотрудники «Экотона».

Всего в этом году на Карачевском шоссе посадили 170 деревьев. Это клёны разных видом – остролистные и «Глобозум». Озеленительные работы на Комсомольской завершатся в течении двух дней. На этой улице, в общей сложности, в 2023-м появится 270 новых деревьев.

ИА «Орелград»