На СВО передали свыше тысячи тонн орловской воды

17.11.2023 | 13:49 Новости, Общество, СВО

Об этом сообщил губернатор.

Фото: orel-region.ru

Очередной гуманитарный груз доставили из Орловской области в зону специальной военной операции накануне. На этот раз наши волонтёры оказали помощь российским военнослужащим, которые сражаются в районе города Кременная.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, на этот раз защитникам Отечества раздали 20 тонн овощей и фруктов – картофеля и капусты, яблок, других продуктов.

Кроме того, по подразделениям разгрузили 20 тонн питьевой воды. Таким образом, общее число воды, доставленной орловцами на передовую, превысило тысячу. Сейчас это 1010 тонн. Общий вес доставленных овощных наборов составляет 270 тонн.

«Сотни бойцов подъезжают к нам – сапёры, разведчики, артиллеристы, экипажи танков, боевых машин. Мы не знаем, из какого «пекла» они приехали и куда направляются, но точно знаем, что должны помочь. Сделать всё, что в наших силах», –  высказался Клычков.

Также губернатор поблагодарил всех жителей Орловской области, коллективы ведомств и предприятий, благодаря которым удаётся собирать гуманитарные грузы. Ранее стало известно, что общая стоимость гуманитарной помощи, оказанной орловцами, составляет 2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»


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