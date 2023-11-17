Главу «Дирекции особо охраняемых природных территорий» оштрафовали

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Причиной стало то, что должностное лицо вовремя не ответило на обращение гражданина.

Проверку проводила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Было документально установлено, что обращение поступило в бюджетное учреждение, но осталось без ответа (в установленный законом срок).

В связи с этим в отношении директора учреждения возбудили дело об административном правонарушении. Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка Хотынецкого района Орловской области привлёк его к ответственности в виде штрафа.

«Постановление суда не вступило в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

Согласно данным портала области, на данный момент бюджетное учреждение возглавляет Юрий Балабан – на правах исполняющего обязанности. «Дирекция» находится в посёлке Жудерский, на территории Хотынецкого природного парка. Под контролем этой организации находится зоовольерный комплекс парка, а также 12 особо охраняемых природных территорий нашего региона.

ИА «Орелград»