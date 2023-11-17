Уникальная монография появилась в областном архиве

17.11.2023 | 19:05 История, Культура, Новости

Книга описывает алтарные преграды храмов Центральной России Нового времени.

Здание Госархива Орловской области. Фото: ИА “Орелград”

Государственный архив Орловской области сообщил о пополнении собственного библиотечного фонда. В учреждение поступила книга доцента кафедры культурного наследия Орловского государственного института культуры, искусствоведа Татьяны Лазаревой «Алтарные преграды храмов Центральной России Нового времени (на примере Приокского региона)». Эта 244-страничная монография была издана в московском издательстве «ИНФРА-М» в 2023 году. Она является первой попыткой изучения не рассмотренных ранее и преимущественно утраченных иконостасов Центральной России Нового времени, до обрыва истории непрерывной эволюции алтарной преграды.

«По результатам искусствоведческого анализа выявляются основные тенденции стилевого и иконографического развития иконостасов, – сообщили в Государственном архиве Орловской области. – Рассмотренные произведения XVIII – начала XX века включают памятники Орловской, Брянской, Елецкой, Рязанской, Нижегородской земель, уникальные ансамбли Арзамаса и Мурома. Недостаток литературы и источников компенсируется сведениями более чем из 50 архивных документов, введенных в научный оборот, включая изобразительный материал».

В учреждении добавили, что указанная монография продолжает разноаспектные труды по истории архитектуры, искусства и Русской церкви и дополняет их ранее неизвестными фактами и деталями. Результаты исследования представлены рядом авторских положений, сводных таблиц и схем-реконструкций алтарных преград. Это не первое пополнение библиотечного фонда интересными изданиями за последнее время, Так, в сентябре Государственный архив Орловской области посетила известный историк и краевед, член Орловского областного отделения Российского общества историков-архивистов Елена Ашихмина.

Как сообщал тогда архив, она передала в библиотечный фонд свое новое издание «По улицам Орла вслед за классиками». В книге рассказывается о пребывании в городе известных российских литераторов, поэтов, писателей, об их родственных и дружеских связях, о местах, где проходили их детство, юность и творческое становление. В издании использованы фотографии из фондов Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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