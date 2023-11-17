В Орловской области ещё есть резервы для набора контрактников

Активнее всего набор идёт в крупных населённых пунктах.

Об этом рассказал военный комиссар Орловской области Ренат Сибгатуллин в интервью для газеты «Орловская правда».

Он напомнил, что план на осенний призыв на срочную службу в вооружённые силы для нашего региона составляет 500 человек. На данный момент он выполнен на 78%. Отправка в войска завершится 20 декабря. Орловские призывники будут служить в военно-морском флоте, в сухопутных войсках – ВДВ и РВСН, а также в батальоне почётного караула.

«Ребята, подлежащие призыву на срочную военную службу, не направляются непосредственно в места боевых действий на территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. А вот служить в приграничных с зоной СВО областях, например Белгородской и Курской, они могут. Срочники могут заключить контракт на военную службу, но только исключительно по собственному желанию», – уточнил главный военком региона.

По его словам, в области насчитывается около трёхсот «уклонистов» – граждан, которые скрываются от призыва на срочную военную службу. Многие из них проживают за пределами области или работают там вахтовым методом. В основном, «уклонисты» хорошо знакомы работникам военкоматов, так как избегают встречи с ними далеко не первый год.

Также военком рассказал о ходе набора контрактников. По его словам, на такую службу, в основном, идут те, кто находится в запасе. Прежде всего, это жители крупных населённых пунктов региона – Орла, Ливен и Мценска.

Конкретное число орловцев, заключивших контракты с Минобороны, Сибгатуллин не назвал. По его словам, «резервы для набора контрактников в регионе есть». В то же время он напомнил, что, по свежим данным, озвученным премьером Дмитрием Медведевым, с начала текущего года по всей стране приняты на контрактную службу 410 тысяч человек.

ИА «Орелград»