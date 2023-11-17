Мэра попросили расстаться с директором Орел-Отеля

Профильный комитет горсовета настаивает, чтобы с ней не продевали контракт.

Эффективность работы АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» обсудили на заседании 16 ноября. Свою оценку деятельности общества высказала Контрольно-счетная палата, депутаты. «Защищались» руководитель управления муниципального имущества и землепользования Сергей Поляков и заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Генеральный директор Орел-Отеля Ирина Сафонова на комитете не присутствовала.

У аудиторов возникли вопросы к правильности определения, своевременности и полноте поступления дивидендов в бюджет города Орла от акционерного общества. За 2021 год в казну пришло 0,359 млн рублей, за 2022 – 0 рублей. По мнению КСП, размер дивидендов за указанный период должен был составить 12,6 млн рублей, учитывая валовую прибыль в размере 43,44 млн рублей.

Отмечено завышение закупочных цен на продукты питания и услуги прачечной (переплатили 0,82 млн рублей). Личный автомобиль директора арендуется обществом, хотя в ведении АО есть свой транспорт. За счет Орел-Отеля машину Ирины Сафоновой обслуживают, страхуют, включая в полис ее родственников. Возникли вопросы к ремонту прилегающей к гостинице территории в части определения стоимости проведения работ (переплатили 0,5 млн рублей). По документам имущество общества не соответствует фактическому, например, на месте небольшого хозяйственного здания вырос современный бокс на несколько машин.

Руководство АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» направило возражения, не согласившись с результатами контрольного мероприятия. Также был привлечен некий независимый аудитор, который оценил работу Контрольно-счетной палаты (что вызвало особое негодование КСП). Вопросы ушли в судебную плоскость. Руководитель УМИЗ Сергей Поляков заявил, что возражения Орел-Отеля обоснованные. Зная реальные обстоятельства, можно оправдать и аренду личного автомобиля директора, заверил он.

Комитет по экономической политике решил признать неудовлетворительной работу администрации Орла по управлению акциями Орел-Отеля. Чиновникам рекомендовано детальнее изучить отчет КСП, определить и привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, принять исчерпывающие меры по устранению замечаний.

«Мэру города Орла Юрию Парахину в рамках имеющихся полномочий – не продлевать контракт с генеральным директором АО «ГК «Орел-Отель» Ириной Сафоновой».

ИА “Орелград”