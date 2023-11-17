В Орле у Торговых рядов не будут высаживать деревья

Компенсационная посадка не предусмотрена.

Тему затронули на заседании профильного комитета горсовета 16 ноября. Недавно у зданий № 2 и 3 на улице Гостиной спилили последние деревья. Депутаты поинтересовались: будут ли высажены новые. Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров отметил, что снос деревьев очень обрадовал Трамвайно-троллейбусное предприятие, сетям которого мешали ветки. Новых посадок на Гостиной не планируют, проинформировал чиновник.

Вадим Ничипоров также доложил о планах по приведению в порядок Торговых рядов. Здание-памятник №2, где располагается музей, намерены передать в региональную собственность. Тогда можно будет провести его реконструкцию. Площадь у Богоявленского собора и парк Орловская крепость должны благоустроить в рамках увековечивания памяти о Судбищенской битве. В 2024 году будет разрабатываться концепция преображения. Дом №3 по улице Гостиной через пару лет должны капитально отремонтировать. Текущий ремонт должна проводить управляющая компания, подчеркнул чиновник.

Фото: Anna Tarshikova в группе Граждане Орла