В Орле у Торговых рядов не будут высаживать деревья

17.11.2023 | 9:39 ЖКХ, Новости

Компенсационная посадка не предусмотрена.

Тему затронули на заседании профильного комитета горсовета 16 ноября. Недавно у зданий № 2 и 3 на улице Гостиной спилили последние деревья. Депутаты поинтересовались: будут ли высажены новые. Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров отметил, что снос деревьев очень обрадовал Трамвайно-троллейбусное предприятие, сетям которого мешали ветки. Новых посадок на Гостиной не планируют, проинформировал чиновник.

Вадим Ничипоров также доложил о планах по приведению в порядок Торговых рядов. Здание-памятник №2, где располагается музей, намерены передать в региональную собственность. Тогда можно будет провести его реконструкцию. Площадь у Богоявленского собора и парк Орловская крепость должны благоустроить в рамках увековечивания памяти о Судбищенской битве. В 2024 году будет разрабатываться концепция преображения. Дом №3 по улице Гостиной через пару лет должны капитально отремонтировать. Текущий ремонт должна проводить управляющая компания, подчеркнул чиновник.

Фото:  Anna Tarshikova в группе Граждане Орла  


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