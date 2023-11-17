Суд велел провести психиатрические обследования педагогов

Решение было вынесено по искам прокуратуры.

Суд Малоархангельского района Орловской области согласился с требованиями местного прокурора о необходимости проведения обязательного психиатрического освидетельствования педагогических работников образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба суда. В ведомстве пояснили, что районный прокурор подал целый ряд однотипных исков, выступив в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиками выступили муниципальные школы. Подаче исков предшествовала прокурорская проверка исполнения законодательства об образовании.

Она показала, что обязательное психиатрическое освидетельствование не проходили работники следующих школ: Совхозская СОШ, Ивановская СОШ, Губкинская СОШ, Костинская ООШ, Архаровская ООШ, Каменская СОШ, Луковская СОШ, Малоархангельская СОШ №1 и Малоархангельская СОШ №2. Речь идет о педработниках, «осуществляющих отдельные виды деятельности». В обоснование заявленных требований прокурор указал, что не прохождение ими обязательных психиатрических освидетельствований «ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних воспитанников, а также профилактики несчастных случаев и повреждения здоровья работников».

«Малоархангельским районным судом Орловской области вынесены решения об удовлетворении заявленных исковых требований в отсутствие возражений со стороны участников гражданского судопроизводства», – сообщает пресс-служба суда. После вступления решений в силу перечисленные школы должны будут получить необходимое финансирование со стороны районного отдела по образованию, молодежной политики, культуры и спорта. Затем они будут обязаны «организовать и обеспечить проведение обязательного психиатрического освидетельствования педагогических работников в течение от трех до шести месяцев со дня вступления решений суда в законную силу». Впрочем, на данный момент решения районного суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»