В Орле проследят, чтобы горожане не ходили по льду

В областной столице стартовала профилактическая акция «Безопасный лед».

О проведении профилактической акции «Безопасный лед» распорядился мэр Орла Юрий Парахин. Соответствующее постановление он подписал в целях обеспечения безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах города в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Акция продлится по 15 декабря 2023 года. Мэр также утвердил план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Он предусматривает установку запрещающих знаков «Переход по льду запрещен» и информационных стендов о мерах безопасности на льду на водоемах города.

Особое внимание градоначальник поручил обратить на «обеспечение своевременного восстановления знаков в случае их порчи и утраты». Также планом предусмотрен мониторинг мест массового выхода людей на лед, переходов по льду в местах зимнего отдыха и рыбалки на водных объектах с последующим предоставлением информации в управление по безопасности администрации города Орла. Чиновники будут принимать участие в совместных рейдах с сотрудниками Главного управления МЧС России по Орловской области и УМВД по городу Орлу. Рейды будут проводиться на водных объектах «с целью предупреждения происшествий в период ледостава».

Ранее в Орле на осенне-зимний и весенний периоды был определен перечень мест, опасных для жизни людей, особенно в период ледостава, таяния льда, весеннего половодья и традиционного подледного лова рыбы. В него включены: озеро Светлая жизнь, реки Ока и Орлик, водоем в районе пересечения улиц Зои Космодемьянской и Генерала Родина, водоем в районе улицы Гайдара и пруд Силикатный. Мэрия запретила переход водоемов по льду и постановила для преодоления водной преграды использовать мосты и объездные пути. Кстати, планом предусмотрено проведение инструктажей с работающим населением и доведение до них памяток о правилах поведения на водоемах города Орла в осенне-зимний период. По традиции памятки будут размещаться в общественном транспорте, а в учреждениях образования пройдут занятия, беседы и инструктажи по мерам безопасности на водоемах.

ИА «Орелград»