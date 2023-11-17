Орловцы оказали гуманитарную помощь на 2 миллиарда

Такую сумму назвал губернатор.

Андрей Клычков заявил об этом в интервью «ТАСС». Речь идёт о помощи новым регионам РФ, освобождённым в рамках СВО, а также военнослужащим, которые продолжают находиться в зоне специальной военной операции.

Губернатор Орловской области отметил, что все эти средства взяты из внебюджетных источников.

В частности, Клычков рассказал о работе, которая ведётся в Троицком районе Луганской Народной Республики, который закреплён за нашим регионом. Каждое из местных поселений «опекает» район из Орловской области. Орловщина оказывает поддержку проживающим там ветеранам, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, регион взял на себя обязательства по восстановлению детского сада. Это обойдётся примерно в 150 миллионов рублей. До конца текущего года планируется построить новую дорогу к Троицку, что существенно увеличит возможности для оказания гуманитарной помощи населению.

Также Клычков рассказал о поддержке российских военных. «Нам удалось доставить в зону СВО более трёх тысяч тонн различных грузов, минимум четыре гуманитарных конвоя отправляем в неделю. Решаем бытовые вопросы военнослужащих, возим технику», – поделился он.

ИА «Орелград»