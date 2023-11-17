В Мариуполе устанавливают орловские светофоры

Их произвели на АО «Протон».

Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Регулирующие устройства появятся на ключевых переулках города.

До конца текущего года в Мариуполе запустят 60 светофорных объектов. Таким образом, в городе установят около тысячи светофоров, произведённых орловским предприятием.

«Это является важным шагом к современному и эффективному решению по обеспечению безопасности дорожного движения», – отметили в пресс-службе.

АО «Протон» зарегистрировано в 1995-м году. Основным видом его деятельности является производство полупроводниковых приборов. Организация располагается в Орле на улице Лескова, 19.

ИА «Орелград»