В Мариуполе устанавливают орловские светофоры

17.11.2023 | 11:17 Новости, СВО, Экономика

Их произвели на АО «Протон».

Фото: orel-region.ru

Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Регулирующие устройства появятся на ключевых переулках города.

До конца текущего года в Мариуполе запустят 60 светофорных объектов. Таким образом, в городе установят около тысячи светофоров, произведённых орловским предприятием.

«Это является важным шагом к современному и эффективному решению по обеспечению безопасности дорожного движения», – отметили в пресс-службе.

АО «Протон» зарегистрировано в 1995-м году. Основным видом его деятельности является производство полупроводниковых приборов. Организация располагается в Орле на улице Лескова, 19.

Фото: orel-region.ru
Фото: orel-region.ru
Фото: orel-region.ru

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования