Взрослый орловец угнал детский велосипед

Преступление произошло во Мценском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, покушение на кражу велосипеда сорвалось из-за случайного свидетеля.

В полицию обратилась женщина, проживающая в одном из населённых пунктов района. Она рассказала, что двухколёсный транспорт хранился на лестничной площадке и был пристёгнут тросом. Однако все эти меры предосторожности не помогли.

Злоумышленник «перекусил» трос и попытался вывести велосипед из дома. В этот момент его заметил случайный прохожий. Мужчина бросил свою «добычу» и скрылся с места.

Полиция возбудила дело по статье «кража» (158 УК РФ). Вскоре был установлен предполагаемый преступник – 25-летний житель того же населённого пункта.

На данный момент он допрошен, после чего помещён под стражу. Расследование дела продолжается.

ИА «Орелград»