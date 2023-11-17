«Орловскому бетону» отсрочили банкротство

Процедура конкурсного производства продлена до января будущего года.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Орловский бетон» о продлении срока конкурсного производства в отношении этого предприятия. Одновременно было рассмотрено ходатайство уполномоченного органа, наоборот, просившего о завершении процедуры конкурсного производства. История началась еще в 2019 году, когда общество с ограниченной ответственностью «ЛивныИнтерТехнология» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Орловский бетон» несостоятельным.

В январе 2020 года указанные требования были признаны обоснованными. Тогда же в отношении «Орловского бетона» была введена процедура наблюдения, а в июле 2020 года Общество было признано банкротом. С этого момента было открыто конкурсное производство, сроком на шесть месяцев. Впоследствии несколько раз менялись управляющие, а процедура продлевалась. В августе 2023 года Управление ФНС по Орловской области обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просило обязать конкурсного управляющего завершить процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Орловский бетон».

В свою очередь уже в ноябре управляющий заявил ходатайство о продлении срока конкурсного производства еще на шесть месяцев. Конкурсные кредиторы представили в суд возражения относительно ходатайства налоговиков о завершении процедуры. Налоговики продолжали настаивать на своем, но указали, что в случае удовлетворения судом ходатайства о продлении срока конкурсного производства, будет выбран «разумный срок» – не шесть, а два месяца.

Конкурсный управляющий в своем ходатайстве указал, что «до настоящего времени цели конкурсного производства не достигнуты в полном объеме, не произведены расчеты с кредиторами». В частности, на текущий момент не рассмотрено заявление управляющего о привлечении бывшего руководителя компании-банкрота к субсидиарной ответственности – с экс-директора требуют взыскания убытков в сумме более 830 тысяч рублей. В результате арбитраж отказал налоговика, но и просьбу управляющего удовлетворил частично: срок конкурсного производства в отношении «Орловского бетона» продлен до 12 января 2024 года.

ИА «Орелград»