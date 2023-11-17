Возобновилось строительство «Орловского Титаника»

На объекте побывал прокурор Орловской области.

Алексей Тимошин выехал на место, чтобы проверить соблюдение требований законодательство. Также вместе с ним в будущем медцентре областной больницы побывали первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский, руководитель «Орелгосзаказчика» Александр Ященко, Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Александр Мирошкин и другие лица.

«В настоящее время утверждена проектно-сметная документация на достройку объекта, начаты строительно-монтажные работы», – отметили в надзорном ведомстве. Работы ведутся в рамках государственного контракта, заключённого «Орелгосзаказчиком» с обществом с ограниченной ответственностью «Стрела».

Ранее стало известно, что для завершения многострадального проекта потребуется ещё 6,5 миллиарда рублей. Основная часть этой суммы (4,5 миллиарда) приходится на расходы по закупке оборудования.

По итогам поездки прокурор области поручил усилить контроль за расходованием выделенных средств и соблюдением установленных сроков работ. Руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости соответствующих нарушений.

Также Тимошин поручил начальнику профильного отдела УМВД более детально проработать вопрос освоения финансов, направляемых на реализацию данного проекта.

Напомним, что сейчас в Советском районном суде Орла рассматривается уголовное дело, возбуждённое после очередной попытки достроить «Титаник». Гендиректор ЗАО «Союзинформ» и его заместитель, а также глава ООО «Стройком», обвиняются в мошенничестве. По текущей версии, преступления были совершены в 2012 – 2014 годах. Бюджет потерял около 229 миллионов рублей.

ИА «Орелград»