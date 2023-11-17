В Орле начали распределять места на новогодней ярмарке

Конкурс на право осуществления торговли проводит администрация областной столицы.

Администрация города Орла известила всех заинтересованных лиц о старте конкурса на право осуществления торговли на новогодней тематической ярмарке. Напомним, условия работы недавно утвердил мэр Юрий Парахин. Ярмарка разместится на площади и улице Ленина в Орле и будет работать по утвержденному мэрией расписанию, начиная с 22 декабря 2023 года. Открываться торговые объекты будут в 12 часов дня, закрываться – в 21 и 23 часа вечера в зависимости от специфики и вида торговли. В новогоднюю ночь график работы объектов будет продлен до двух часов ночи.

Одним из условий является то, что места под торговые объекты мэрия не будет раздавать бесплатно, а выручит за них какие-то деньги. Для этого и был объявлен конкурс, организатором конкурса является администрация города Орла в лице управления экономического развития. Предоставление права осуществления торговли на ярмарке осуществляется на платной основе. Размер платы устанавливается организатором «с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ и оказание услуг, связанных с организацией работы ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней».

Впрочем, «грабительскими» установленные цены не назовешь. Например, право осуществления торговли и оказания услуг на месте для размещения торгового объекта (фотомата) за весь период размещения составляет 733,81 рубля; размещение фуд-трака – 2935,25 рубля; оказание в ярмарочном домике услуг общественного питания – 6574,97 рубля; оказание в ярмарочном домике услуг общественного питания с открытой зоной для размещения очага-гриля и газ-гриля – 8218,71 рубля; продажа в ярмарочном домике сувенирной продукции – 4931,22 рубля.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые. Мэрия также утвердила ассортимент реализуемых на ярмарке товаров. Прежде всего, это кулинарная продукция: блинчики с различными начинками, жареный сыр, кесадилья, гамбургеры, хот-доги, сэндвичи, пицца, пироги с различными начинками, расстегаи, кулебяка, пельмени, сырные палочки и шарики во фритюре, картофель фри с топингами, шашлык, колбаски, сосиски и овощи.

Тематическая кулинарная продукция может быть представлена карамелизированными яблоками, жареными каштанами и жареными орехами в глазури. Кондитерские изделия: выпечка, конфеты, шоколад, карамель, мармелад, леденцы, пряники, печенье, вафли и прочее (только в фасованном виде) в соответствии с тематикой мероприятия, яблочный штрудель, калачи, трдельники, хворост, чуррос и имбирные пряники. При наличии лицензии торговать будет можно глинтвейном, пуншем и грогом.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал, он продлится по 1 декабря 2023 года. К заявке должен быть приложен пакет документов, включая ассортиментный перечень реализуемой продукции (при оказании услуг общественного питания он должен включать не менее 80 процентов кулинарной продукции или кондитерских изделий). Оценивать участников конкурса будут по системе баллов, которые будут начисляться по установленным организаторам критериям. Например, несколько дополнительных баллов может принести новогодняя форма продавцов или проведение дегустаций продукции собственного производства.

ИА «Орелград»