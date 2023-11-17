В этом году на Орловщине 140 детей родились раньше срока

Об этом рассказали в орловском депздраве.

В текущем году (с января по октябрь включительно) в Орловской области преждевременно появились на свет 140 детей. Самая маленькая пациентка родилась с весом в 800 граммов. Однако она благополучно прошла все необходимые процедуры и сейчас находится дома.

В Орловской области выхаживанием недоношенных малышей занимаются в НКМЦ имени Круглой. Сюда поступают дети со всего региона. Малыши, требующие особого внимание, помещаются в отделение анестезиологии и реанимации. Для более крепких существует отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.

Сегодня отмечается международный «Праздник белого лепестка» – так поэтично называют детей, которые появляются на свет раньше положенных девяти месяцев. По общемировой статистике, так заканчивается каждая десятая беременность.

При этом ещё несколько десятков лет назад 80% детей, которые при рождении весили менее килограмма, не выживали. Сегодня в России выживаемость таких новорожденных составляет целых 98%.

ИА «Орелград»