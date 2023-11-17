В Орле сокращают должность главы Военно-исторического музея

Сергей Широков покидает ответственный пост.

Орловец перестанет заниматься этой работой с 23 ноября. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Известно, что решение о сокращении должности было принято не на уровне Орловского краеведческого музея (одним из филиалов которого является Военно-исторический), а на уровне регионального правительства. При этом Широкову предложили остаться работать в учреждении «смотрителем», но он отказался.

«Все эти годы я пытался придать достойный статус Военно-историческому музею. Есть опыт соседних регионов, например в Тульской области Куликово поле является музеем федерального значения. Почему бы и нам не пойти по этому пути: объединив Вяжи, Соборовское поле, Первый воин, Военно-исторический музей в такой же общефедеральный патриотический центр памяти героизма? Если область нищая и не в состоянии привести в достойное состояние свои знаковые объекты, передайте их федералам», – так эти события прокомментировал сам Широков.

Военно-исторический музей основан в 1983-м году – как Музей-диорама «Орловская наступательная операция». Учреждение считается одной из «визитных карточек» Орла – в его стенах бывали Ельцин и Путин. Сергей Широков работает тут с 2003-го года. Он является организатором многих выставок и автором десятков публикаций, посвящённых войнам и конфликтам, в которых участвовали уроженцы Орловской области. Также Широков отмечен рядом ведомственных и общественных наград.

ИА «Орелград»