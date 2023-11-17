В Госдуме не захотели добавить средств на аэропорт Орла

Против выступил глава комитета по бюджету.

Такую информацию передали по федеральным телеканалам. Вопрос обсуждался на пленарном заседании парламента, которое состоялось накануне.

С предложением об увеличении финансирования строительства аэропорта «Южный» выступил депутат Михаил Щапов. Речь шла о том, чтобы добавить к уже запланированным 400 миллионам рублей ещё 600 миллионов – тоже из федерального бюджета.

«Мы считаем, что нужно максимально быстро провести реконструкцию и запустить объект. Поэтому предлагаем выделить тот объём, который просит регион», — высказался Щапов.

Однако с этими словами поспорил председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

«Минстроем представлена полная корректировка проектной документации по этому аэропорту, дополнительные виды работ именно по этому аэропорту стоят именно 400 миллионов. Почему нужно дать ещё 600 миллионов, чтобы объект строился быстрее – этого авторы объяснить не смогли. Они явно пойдут не на аэропорт», — заявил он.

Как мы видим, в Госдуме возразили не против выделения средств на объект в целом, а лишь против «экстренных» финансовых вливаний в виде всей требуемой суммы – для, якобы, «срочной» реализации проекта. Напомним, что общая стоимость реконструкции «Южного» составляет 1 миллиард 10 миллионов рублей. На данный момент освоено около половины этих средств.

Напомним, 9 ноября, на совещании в администрации области с главами муниципалитетов было озвучено, что общая стоимость реконструкции аэропорта «Южный» в Орле оценивается в 1,01 млрд рублей. На сегодняшний день освоено 50% выделенных федералами средств.

Ранее ценой реконструкции аэропорта заинтересовалась прокуратура.

ИА «Орелград»