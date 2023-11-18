Бульвар в Ливнах благоустроили за 90 миллионов рублей

Власти города озвучили итоги работ по благоустройству в 2023 году.

Как сообщает администрация города Ливны, итоги проведения работ по благоустройству были озвучены на оперативном совещании при главе города. С основным докладом по данному вопросу выступила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Наталья Соколова. В частности, она рассказала о реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории города Ливны.

«В 2023 году в Ливнах на формирование комфортной городской среды выделено 33,2 миллиона рублей, из них 15,8 миллиона рублей на благоустройство общественных территорий (третий этап благоустройства Культурно-мемориального комплекса (площадь Победы и Аллея Героев) – около 15 миллионов рублей, первый этап благоустройства Комсомольского парка – порядка 1 миллиона рублей), – прозвучало в докладе. – Лимиты доведенных бюджетных средств на благоустройство общественных территорий освоены в полном объеме».

Кроме того, в Ливнах реализуются проекты, которые победили во Всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной городской среды. В данном случае финансирование выделяется по линии национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году, как сообщила Наталья Соколова, в рамках указанного проекта в Ливнах была благоустроена общественная территория «Бульвар Октябрьский», на что было выделено 90 миллионов рублей. К 1 ноября 2023 года основные работы уже были выполнены, в настоящий момент завершаются работы по устройству двух выставочных павильонов.

«В следующем году будет реализован проект – победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «На крыльях перепелки», премиальная сумма на благоустройство улицы Дзержинского составила 92 миллиона рублей, – добавила Наталья Соколова. – На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация».

ИА «Орелград»