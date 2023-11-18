Орловская область присоединилась к Всероссийскому приёму граждан ЛДПР

18 ноября по всей России прошёл приём граждан депутатами ЛДПР.

Большинство вопросов касалось социальной политики государства: пособия, льготы, развитие инфраструктуры для комфортной жизни и другие.

«Всероссийский прием граждан ЛДПР наш новый формат. Как учил Владимир Жириновский, мы должны дойти до каждой семьи. И мне, и депутатам, сенаторам, надо быть с теми, кто нуждается в нашей заботе. Граждане обращаются с разными вопросами, в том числе, с личными. Когда от человека, от его беды отворачивается общество, дистанцируются чиновники, мы с ними работаем, и они нас слышат. Некоторые проблемы решаем сами, у нас есть эти ресурсы. ЛДПР становится, стволовой партией, потому что люди знают, на нас можно положиться! С сегодняшнего дня Всероссийский прием граждан ЛДПР станет ключевым форматом нашей поддержки граждан России. Мы будем проводить такие встречи часто», – прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутаты и сенаторы фракции ЛДПР в Госдуме проводят приём в регионах.

Жители Орловской области обратились к депутатам с вопросами ЖКХ, качеством дорог, транспортной доступностью, здравоохранением, образованием, мусорной реформой, работой органов власти. В сельской местности жители также нередко обращаются за материальной помощью, ввиду недостатка рабочих мест на селе и низких зарплат.

Жители Залегощенского района отметили, что в селах района много детей, но площадок либо нет совсем, либо они находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, например, в селе Березовец отсутствует детская площадка, а в селе Победное необходим ремонт и приобретение качелей, лавочек и песочницы. Сельские жители отмечают и необходимость модернизации водопроводных сетей, а также оставляют жалобы на транспортную доступность.

«Мы с уважением относимся к мнению и потребностям наших граждан, и в ежедневном режиме находимся с ними на связи. Готовы в очном и он-лайн формате отрабатывать обращения жителей области. Какие-то вопросы удаётся решить на месте, какие-то требуют более детальной проработки, составления соответствующих запросов. Не все проблемы удаётся разрешить в полном объёме, но мы никогда не остаёмся равнодушными и всегда готовы снова и снова искать пути их решения! Мы, в ЛДПР, вместе с народом и для него!» – прокомментировал депутат Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции ЛДПР Владислав Числов.

По итогам Общероссийского приёма ЛДПР будут подготовлены новые законопроекты, направлены письма в Правительство и другие органы власти, а также приняты необходимые меры для помощи, поддержки и защиты граждан.

Общероссийский приём ЛДПР прошёл впервые, в приёмные обратились более 15 тысяч граждан. К работе региональных приемных привлечено более 1 500 сотрудников, которые помогают с обращениями граждан.

ИА “Орелград”