Орловчанку наказали за оскорбление чести и достоинства

Правонарушение женщина умудрилась совершить прямо в своем доме.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области, рассмотрена жалоба местной жительницы на постановление мирового судьи, вынесенное в сентябре этого года. Согласно ему женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Как следует из материалов дела, правонарушение она совершила в минувшем августе. Находясь в своем доме, орловчанка высказала в адрес потерпевшей оскорбления, выраженные в неприличной форме. Спустя два часа, продолжая свой умысел, она же, уже находясь возле калитки своего жилого дома, вновь высказала в адрес потерпевшей оскорбления, выраженные в неприличной форме, чем унизила ее честь и достоинство.

По крайней мере, именно так события были описаны в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, именно так описывали их сама потерпевшая и две свидетельницы случившегося. Виновница не согласилась с постановлением мирового суда и подала жалобу в районный суд. Она просила отменить указанное постановление в связи с недоказанностью, заявив, что оскорбления не высказывала, а свидетельницы – подруги потерпевшей, поэтому верить им на слово не стоит.

В судебном заседании она свою жалобу поддержала и настаивала на отмене постановления мирового судьи. Однако представитель прокуратуры, участвовавший в процессе, а также сама потерпевшая полагали, что оснований для отмены оспариваемого постановления не имеется, так как оно законно и обоснованно. Проверив материалы дела об административном правонарушении, судья районного суда решил оставить постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Кстати, в соответствии с частью 1 статьи 5.61. КоАП РФ оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Такое правонарушение влечет за собой наказание в виде: наложения административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ИА «Орелград»