ФАПы под Орлом обязали наладить торговлю лекарствами

Сразу несколько исков к больнице удовлетворил суд Залегощенского района.

Залегощенский районный суд Орловской области вынес одинаковые решения сразу по пяти однотипным искам прокурора района, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Все иски были поданы к Залегощенской центральной районной больнице с требованиями о понуждении ее к совершению действий. Ранее прокуратура провела проверку фельдшерско-акушерских пунктов, которые являются филиалами ЦРБ. Было установлено, что они имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, но не в полной мере ими пользуются.

В качестве примера можно привести Красненский фельдшерско-акушерский пункт. В касающемся его иске прокурор заявил о ненадлежащей организации оказания фармацевтических услуг населению по розничной торговле лекарственными препаратами. Из иска следовало, что на территории Красненского сельского поселения расположен ФАП, подведомственный Залегощенской ЦРБ, в котором не обеспечено предоставление населению фармацевтических услуг.

Между тем, указанный ФАП обслуживает население в количестве 270 человек, 55 из которых несовершеннолетние. Отсутствие розничной продажи лекарственных препаратов на территории обслуживания Красненского ФАП, по мнению надзорного органа, влечет невозможность приобретения необходимых лекарств указанными гражданами. Таким образом, по мнению истца, существенным образом нарушаются конституционные права граждан на охрану здоровья и доступную медицинскую помощь. Это противоречит основным принципам здравоохранения, влечет возникновение значительных неудобств, временных и материальных затрат, связанных с возможностью приобретения лекарственных средств, что создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей сельского поселения, а также неопределенного круга лиц, оказавшегося на его территории.

Ранее прокуратурой области в адрес Залегощенской ЦРБ были внесены представления, однако по результатам их рассмотрения мер, направленных на фактическое устранение выявленных нарушений законодательства, так и не было принято. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил пять исков. Он обязал Залегощенскую центральную районную больницу в восьмимесячный срок со дня вступления решения в законную силу организовать в перечисленных прокуратурой ФАПах розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения.

ИА «Орелград»