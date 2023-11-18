Под Орлом мужчина случайно убил своего приятеля

Потерпевшего в бессознательном состоянии обнаружили только на следующий день.

Ливенский районный суд Орловской области завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Как пояснили в пресс-службе суда, подсудимый свою вину признал частично.

Драматические события развернулись в начале июня 2023 года. В тот день подсудимый пришел в гости к своему приятелю, где они совместно распивали спиртное. В какой-то момент между ними без особого повода вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Суд установил, что в ходе конфликта подсудимый нанес потерпевшему два удара кулаком в область головы, после чего ушел. А на следующий день потерпевший был обнаружен без сознания в своей квартире. Его доставили в больницу, но спасти ему жизнь медики, увы, не смогли. Через несколько дней мужчина умер, смерть стала следствием полученных им в драке травм.

По версии подсудимого, он действительно нанес потерпевшему два удара кулаком, поскольку защищался от его нападения. При этом мужчина не отрицал своей вины в превышении пределов необходимой обороны. При вынесении приговора суд в качестве смягчающих вину обстоятельств учел противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для преступления, а также активное способствование подсудимого раскрытию и расследованию преступления. По сообщению пресс-службы суда, ливенец в итоге получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»