Перспективы выпускников на ЕГЭ оценили в Орле

Важное совещание прошло в Региональном центре оценки качества образования.

В Орле прошло совещание, участники которого обсудили перспективы государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году. Как сообщается на сайте Регионального центра оценки качества образования, участие в нем приняли муниципальные координаторы, ответственные за проведение ГИА-9 и ГИА-11. В частности, были затронуты вопросы, связанные с изменениями в порядках проведения аттестаций и внесения данных в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием». Особое внимание было обращено на роль муниципальных координаторов при подготовке к проведению ГИА.

«Государственная итоговая аттестация является важной, социально значимой процедурой. От того, как четко и слаженно мы организуем подготовку к экзаменационной кампании, зависит качество ее проведения», – подчеркнул директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.

Было отмечено, что подготовка к проведению экзаменов в 2024 году включает в себя: 15 ноября 2023 года – тренировочные ОГЭ и ГВЭ-9 по математике; 22 и 23 ноября – тренировочный ЕГЭ по математике; в марте-апреле – тренировочные ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по математике с выходом обучающихся в пункты проведения экзаменов (ППЭ). Также запланированы всероссийские тренировочные мероприятия с участием одиннадцатиклассников: 5 марта 2024 года – по биологии, английскому языку (письменная и устная части), КЕГЭ (для ППЭ досрочного периода); 15 мая 2024 года – по русскому языку, английскому языку (письменная и устная часть), КЕГЭ (для всех ППЭ ЕГЭ, включая ППЭ на дому).

Тренировочные мероприятия для работников пунктов проведения ЕГЭ пойдут в марте-апреле 2024 года (региональные тренировочные мероприятия для работников ППЭ ЕГЭ) и в апреле-мае 2024 года (обучение работников ППЭ ЕГЭ на учебной платформе Федерального центра тестирования).

Говоря о возможных рисках, участники совещания вспомнили опыт проведения экзаменов в 2023 году. В частности, были выявлены следующие нарушения порядка проведения ГИА-11: за наличие средств связи в ППЭ три участника были удалены с экзамена; один участник был удален с экзамена за использование справочных материалов; один участник был удален с экзамена за использование электронных устройств. В ходе проведения ГИА-9 в 2023 году за наличие мобильных телефонов с экзамена были удалены три участника, за наличие письменных заметок были удалены два участника экзаменов.

ИА «Орелград»