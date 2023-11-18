Орловское УФАС будет проверять тарифы

Правительство расширило полномочия антимонопольной службы.

Правительство РФ приняло дополнительные меры для контроля за тарифами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно ему региональные управления Федеральной антимонопольной службы по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в указанной сфере. Выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы.

За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. На сайте правительства страны отмечено, что принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов. В свою очередь в Орловском УФАС России сообщили, что такая мера позволит расширить охват контрольно-надзорной деятельности для более эффективного реагирования в случае необоснованного роста тарифов.

«Это позволит сохранить единообразие правоприменительной практики и уровень контрольных процедур, – уточнили в региональном ведомстве. – Кроме того, документ предусматривает сокращение сроков некоторых контрольных мероприятий. Это повысит оперативность проводимых контрольных мероприятий».

Напомним, ранее Орловское УФАС России приняло участие в рабочей встрече по вопросам соблюдения требований законодательства о ценообразовании на топливном рынке. Она прошла в прокуратуре Орловской области. Участники обсудили вопросы обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами топлива в период осенней посевной. Заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов в ходе встречи отметил, что предприниматели должны придерживаться ответственного, социально ориентированного рыночного поведения.

«Недопустимо создание искусственного дефицита нефтепродуктов с целью поддержания ажиотажного спроса, и завышения цен, – следовало из информации Орловского УФАС. – По итогам совещания прокуратурой Орловской области присутствовавшим на встрече участникам топливного рынка были выданы предостережения о недопустимости необоснованного завышения цен на моторное топливо».

ИА «Орелград»