В Орле из оборота изъяли вино, табак и арбузы

Специалисты оценили качество продаваемых в регионе товаров.

Орелстат со ссылкой на данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области обнародовал итоги работы по оценке качества товаров, предлагаемых населению региона. Из отчета следует, что в целом за девять месяцев 2023 года на территории Орловщины было проинспектировано 1,67 тонны мясо и мяса птицы, кроме субпродуктов. В результате из оборота за различные нарушения было изъято 0,008 тонны таких продуктов. То есть, если судить по этим цифрам, мясо в регионе продается без особых нарушений.

Также было проинспектировано 1400 килограммов овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов. В данном случае из оборота было изъято 922 килограмма таких продуктов, то есть более половины от проверенных. Для сравнения, фруктов, ягод, орехов и сухофруктов было изъято всего 49,3 килограмма, хотя проверили специалисты Роспотребнадзора 1195 килограммов таких товаров. В списке присутствуют и табачные изделия. Всего за три прошедших квартала в торговых точках региона было проинспектировано 210,72 тысячи таких изделий, в результате из оборота изъяли 16,16 тысячи штук.

В данном случае стоит отметить, что вся изъятая табачная продукция оказалась импортной. Как правило, такие сигареты изымаются за нарушение правил маркировки и торговлю без акцизных марок Российской Федерации. Что касается алкоголя, то из 249,6 проинспектированных декалитров вин из свежего винограда изъято их продажи было 75,2 декалитра. Также были проинспектированы 215,5 декалитров коньяка и 23,5 декалитра сброженных напитков, включая сидр и медовуху. Примечательно, что эти товары в отчетном периоде времени из продажи не изымались.

ИА «Орелград»