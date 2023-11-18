Стало известно, когда заработают елочные базары под Орлом

Во Мценске аукцион на размещение елочных базаров проведут за два дня до открытия.

Власти крупнейших городов Орловской области вслед за Орлом объявили о проведении аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов, а именно елочных базаров. Так, на территории Мценска организатором аукциона выступает городская администрация. Желающим будет предложено побороться за пять лотов – столько елочных базаров предусмотрено «Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Мценска на 2023 год». Площадь четырех торговых площадок составит по 20 квадратных метров, пятой площадки – восемь квадратных метров.

Заявки от участников чиновники будут принимать до 13 декабря, а сам аукцион намечен только на 18 декабря. Отметим, что елочные базары в Мценске должны работать с 20 по 31 декабря включительно, то есть аукцион пройдет буквально за два дня до открытия базаров. Для сравнения, в Орле они откроются на пять дней раньше, то есть 15 декабря. Правда, в областной столице, как уже рассказывал «Орелград», на первом аукционе остались не разыгранными 22 торговых места под елочные базары, поэтому будет проведен повторный аукцион. Перечень и начальные цены лотов в Мценске приведены в извещении о проведении торгов. Начальная цена по четырем торговым площадкам составит от 5088 до 5428 рублей в зависимости от места расположения базара, пятого лота – 2035 рублей. Цены указаны за весь период размещения нестационарных торговых объектов.

В Ливнах елочные базары, как и в Орле, будут работать с 15 по 31 декабря включительно. Власти этого города уже выставили на торги восемь торговых площадок. Они унифицированы – площадь каждой из них составляет 16 квадратных метров. Начальная цена каждого лота тоже одинакова и установлена в размере 10 724 рубля с шагом аукциона в размере 1000 рублей. Победу одержит тот, кто предложит наибольшую цену. В данном случае торги тоже пройдут в декабре, проведет их городской комитет экономики, предпринимательства и торговли. Победителям разрешат торговать елями и соснами.

ИА «Орелград»