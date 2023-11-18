Социальные предприниматели получат по полмиллиона рублей

Стали известны результаты конкурсного отбора на соискание грантов.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области обнародовал итоги конкурсного отбора по предоставлению грантов из областного бюджета представителям малого и среднего бизнеса, включенным в реестр социальных предпринимателей. Такие субсидии положены и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

В список победителей включено 22 индивидуальных предпринимателя и одно общество с ограниченной ответственностью. В 22 случаях размер выделяемой субсидии составит 500 тысяч рублей (495 тысяч рублей из федерального бюджета и 5000 рублей из областной казны), в одном случае ИП получит 260 тысяч рублей. Таким образом, совокупный размер грантов, выделяемых из казны социальным и молодым предпринимателям, составляет 11,26 миллиона рублей. Департамент уже поручил областному управлению по развитию малого и среднего бизнеса заключить с получателями соглашения о предоставлении им из областного бюджета грантов в форме субсидий в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Гранты выделяются на расширение деятельности при реализации ранее созданного проекта. Тратить их разрешено на: аренду и ремонт нежилых помещений, включая приобретение необходимых строительных материалов и оборудования; аренду и приобретение оргтехники, оборудования, инвентаря и мебели; выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения; оформление результатов интеллектуальной деятельности; приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов.

Кроме того, за счет грантов можно оплачивать услуги связи и Интернета, услуги хостинга, покрывать расходы на регистрацию доменных имен и ее продление, расходы на поисковую оптимизацию, услуги и работы по модернизации и продвижению сайта и аккаунтов в социальных сетях. Разрешено направлять средства на приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на него, на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг, на уплату первого взноса при заключении договора лизинга и даже на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции. Причем этим список не ограничивается.

ИА «Орелград»