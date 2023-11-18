Житель Залегощи объяснил убийство женщины ревностью

Стали известны подробности уголовного процесса в Залегощи.

В Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, который в первой инстанции был оглашен Залегощенским районным судом еще минувшим летом. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Ранее сообщалось, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в чужой квартире, на почве личных неприязненных отношений пытался зарезать свою знакомую. Помешали ему двое мужчин, также находившихся в тот момент дома у потерпевшей.

После вступления приговора в силу стали известны некоторые подробности. В частности, стало известно, что в судебном заседании подсудимый вину признал частично. По его версии, он совершил не покушение на убийство, а причинение легкого вреда здоровью потерпевшей. А это совсем разные с точки зрения тяжести и наказания статьи. По его словам, с потерпевшей он совместно проживал на протяжении ряда лет. Потом по ее инициативе они расстались.

В тот день он пришел к ней домой по хозяйственным вопросам. Дверь ему никто не открыл, и он пошел на работу. Через час снова вернулся, подумав, что с его бывшей сожительницей могло что-то случиться. Он снова постучал в дверь, но ему никто не открыл, и тогда он решил проникнуть в квартиру через балкон. Ему удалось влезть прямо на кухню, где в тот момент сидела потерпевшая вместе со своим новым ухажером. Последний налил экс-супругу выпить, а женщина подала ему тарелку супа. Вскоре пришел еще один гость, и компания какое-то время распивала спиртные напитки.

По словам подсудимого, он заметил, что двое других мужчин о чем-то перешептываются и угрожающе на него поглядывают. Он решил, что они хотят с ним что-то сделать, поэтому взял кухонный нож, для самообороны, как он сказал. Компания это заметила и попросила его уйти. Он повиновался, а в коридоре неожиданно набросился на экс-возлюбленную, которая вышла его провожать. Он нанес ей два удара ножом в область сердца, после чего на него накинулись оба мужчины, сумевшие отобрать нож и скрутить его.

Виновник уверял следствие и суд, что намерения убить женщину у него не было, мол, если бы он хотел это сделать, то сделал бы. Подсудимый якобы желал ее только напугать, сделать больно и уйти. Удары ножом наносил из-за ревности, так как злился, что она ушла от него к новому ухажеру. Кстати, по его версии, никто не пытался его обезвредить, никто не отбирал у него нож. Однако собранных по делу доказательств и показаний свидетелей хватило для того, чтобы следствие и суд квалифицировали действия подсудимого как покушение на убийство. Это означает, что мужчина действовал с умыслом и намеревался лишить бывшую возлюбленную жизни. Согласно приговору ближайшие шесть лет он должен будет провести в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»