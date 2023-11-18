Развитие спорта во Мценске обойдется почти в 20 миллионов рублей

Власти райцентра актуализировали целевую программу.

Администрация Мценска внесла изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта». Ее действие рассчитано по 2025 год включительно. Поправки внесены в целях актуализации, в частности, были уточнены параметры финансирования. Согласно новой редакции программы, ее финансовое обеспечение за три года должно составить 19,916 миллиона рублей. При этом финансирование на 2023 год утверждено в размере 18,828 миллиона рублей, из которых 18,358 миллиона рублей было выделено на разработку проектной документации и благоустройство «умной» спортивной площадки в микрорайоне «Коммаш».

Остальные средства по программе выделяются на проведение соревнований и смотров-конкурсов. В 2024 и 2025 годах планируется выделять из местного бюджета по 544 тысячи рублей ежегодно. Целью программы является создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Мценска. Задачи: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; подготовка детско-юношеского резерва и содействие развитию спорта высших достижений; развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта.

В целом власти обещают создать для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе массовым. Кстати, в настоящий момент в городе функционируют две спортивные школы, культивирующие 14 видов спорта, Ледовый дворец, два бассейна, 17 спортивных залов и два открытых ледовых катка. В городе действуют общественные спортивные объединения по видам спорта, как гандбол, рукопашный бой, спортивные танцы, шахматы, настольный теннис и спортивное ориентирование.

В целом в Мценске работают около 100 штатных специалистов в области физической культуры и спорта. В учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образования помимо уроков физической культуры проводится внеурочная работа по различным видам спорта. Кстати, в 2022 года, по данным мэрии, на реализацию мероприятий аналогичной программы в бюджете города было предусмотрено 30,83 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета составили 26 миллионов. Профинансировано и освоено было лишь 27,053 миллиона рублей, что составляет 87,7 процента запланированного объема.

«Низкий уровень освоения бюджетных средств сложился от реализации мероприятия по строительству «умной» спортивной площадки в микрорайоне «Коммаш», которые будут освоены в 2023 году для монтажа оборудования», – сообщала тогда в своем отчете администрация города Мценска.

ИА «Орелград»