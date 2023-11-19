Ливенскую гимназию отремонтируют за 90 миллионов рублей

Старт капитального ремонта запланирован на 1 апреля 2024 года.

Как сообщает администрация города Ливны, в будущем году планируется начать капитальный ремонт старого корпуса МБОУ «Гимназия города Ливны». Старт запланирован на 1 апреля 2024 года. Дорожная карта мероприятий разработана, заверили в мэрии. Подрядчиков власти хотят определить уже в этом году, чтобы как можно скорее приступить к работам. Проектно-сметная документация была разработана в прошлом году, недавно она успешно прошла государственную экспертизу. Стоимость работ по проекту составит порядка 90 миллионов рублей.

«Проектом предусмотрена замена в старом корпусе всех инженерных коммуникаций – сетей электро -, тепло -, водоснабжения и водоотведения, дверей и окон, – информирует директор гимназии Елена Киселева. – Изменится внешний вид фасада здания – он будет утеплен и подвергнется современной отделке. Подлежат ремонту кровля и цоколь. Новый вид приобретут стены и потолки внутри здания, санузлы и пищеблок, поменяется напольное покрытие».

Кроме того, по ее словам, в рамках капитального ремонта предусмотрена определенная сумма на обновление обучающих пособий и мебели. В мэрии же добавят, что необходимость в капитальном ремонте назрела давно. Поскольку здание было построено еще в 1965 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Финансирование проекта будет обеспечено в рамках «региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования государственной программы «Развитие образования».

Тем временем, власти Мценского района отчитались о завершении ремонта Высокинского сельского дома культуры. В данном случае работы велись в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». По словам начальника районного отдела культуры Анастасии Олонцевой, благодаря нацпроекту за счет федеральных средств выполнены работы по капитальному ремонту фасада и кровли здания. Также в доме культуры отремонтированы актовый зал, входная группа и подсобные помещения.

«Это включает в себя гидроизоляцию здания, оштукатуривание и покраску стен, замену оконных блоков, обустройство входной группы, в том числе армирование ступеней и укладку плитки, установку пандуса для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, электромонтажные работы, замену кровли. Общая стоимость работ составила более шести миллионов рублей», – подытожила Анастасия Олонцева. Ранее в Мценском районе в этом году в рамках нацпроекта «Культура» был капитально отремонтирован один из корпусов Отрадинской детской школы искусств им. В. и. В. Калиниковых. Школа также получила новые музыкальные инструменты и учебное оборудование.

ИА «Орелград»