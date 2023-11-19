Акционер оспорил продажу имущества «Орловского мелькомбината»

Спор о признании сделки недействительной рассмотрел арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление крупнейшего акционера ЗАО «Орловский Мелькомбинат» о признании сделки недействительной. Поясним, что еще в 2018 году Московский индустриальный банк попросил суд признать указанное предприятие банкротом, а в 2019 году такое же заявление подала Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу. В результате в июле 2019 года в отношении предприятия-должника была введена процедура наблюдения, а в конце января 2020 года ЗАО «Орловский мелькомбинат» было признано несостоятельным.

Как следует из материалов дела, определением арбитражного суда были утверждены изменения в положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ЗАО «Орловский Мелькомбинат» единым лотом, включающим в себя незалоговое имущество и имущество, находящееся в залоге у ПАО «МИнБанк». Торги проводились на электронной площадке. Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения была установлена в сумме 361,638 миллиона рублей. Условия предполагали пять шагов снижения, размер каждого из которых составлял 46,584 миллиона рублей. Минимальная цена продажи имущества составляла 128,714 миллиона.

На участие в торгах было подано три заявки, к участию были допущены две из них. Победителем было признано ООО «Группа Север», действовавшее от имени ООО «Мельинвест». Эта компания предложила максимальную цену – 223 миллиона рублей. Договор купли-продажи был заключен еще в августе 2022 года. И вот теперь крупнейший акционер ЗАО «Орловский мелькомбинат» подал иск о признании недействительным договора купли-продажи годичной давности, сославшись «на отсутствие одобрения заключения указанной сделки как крупной для должника со стороны общего собрания акционеров ЗАО «Орловский мелькомбинат».

Однако арбитраж указал, что оспариваемый договор был заключен в период проведения конкурсного производства по результатам торгов, проведенных в соответствии с процедурами, предусмотренными Законом о банкротстве. Таким образом, он не требовал одобрения общего собрания акционеров должника. Суд не усмотрел оснований для признания договора купли-продажи недействительной сделкой, а потому решил в удовлетворении требований заявителя отказать. Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»