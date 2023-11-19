Универсам под Орлом решили приватизировать

Нежилое здание пустят с молотка вместе с земельным участком.

В Ливнах в 2024 году планируется приватизация универсама. Об этом стало известно после того, как депутаты Ливенского горсовета одобрили предложенный местной мэрией прогнозный план приватизации муниципального имущества на будущий год. Правда, план получился небольшим, в него включен всего один объект, хотя в течение года план, конечно, может дополняться. На данный момент на торги планируется выставить только одно нежилое здание, расположенное на улице Курской.

Его общая площадь составляет 307,3 квадратных метра. Продать его предполагается в течение года, на аукционе с открытой формой подачи предложений. Городские власти желают выручить за этот лот не менее 1,8 миллиона рублей, из которых 300 тысяч рублей составляет цена земельного участка под зданием. Он относится к категории земель населенных пунктов; разрешенное использование: магазин товаров первой необходимости, универсамы. Общая площадь участка составляет 356 квадратных метров.

По закону земля наследует судьбу объекта недвижимости, расположенного на ней. Поэтому в качестве причины приватизации участка в плане указано, что он будет продан одновременно с объектом недвижимости, то есть вместе с расположенным на нем зданием универсама. Из документа, принятого депутатами, также следует, что основной целью реализации программы на 2024 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оптимизация ее структуры за счет приватизации имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления.

«Приватизация муниципального имущества города Ливны в 2024 году будет направлена на решение следующих задач: обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муниципального имущества; формирование оптимальной структуры управления экономикой города; сокращение расходов из городского бюджета на содержание неэффективно используемого имущества», – говорится в документе. Ответственным за продажу назначено управление муниципального имущества администрации города Ливны. Денежные средства, полученные от продажи, в полном объеме должны быть перечислены в городской бюджет. Окончательный размер доходов от реализации муниципального имущества будет произведен по итогам актуализации оценки его рыночной стоимости.

ИА «Орелград»