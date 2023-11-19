Во Мценском районе всерьёз займутся землей

Власти поставили задачу более эффективного и рационального использования имущества.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» принята в новой редакции администрацией Мценского района. Ее основная цель: повышение эффективности указанной работы «на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей».

В частности, программой планируется увеличение доходной части бюджета Мценского района от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества и земельных участков на 0,3 процента. Реализация программы намечена по 2026 год включительно. Объем ее финансирования ежегодно будет составлять по 27-28 миллионов рублей. Это связано с тем, что в рамках данной программы также планируется приобретение квартир для детей-сирот, средства на это будут поступать из областного бюджета.

Помимо этого, самыми затратными работами, необходимыми для выполнения мероприятий программы, названы межевание земельных участков, изготовление технических и кадастровых паспортов объектов, оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, а также содержание муниципального имущества казны. Из документа следует, например, что для выполнения мероприятий программы необходимо: провести межевание порядка 121 земельных участков, в том числе для личных подсобных хозяйств и под объектами недвижимости, находящимися в собственности Мценского района; разместить примерно 160 объявлений в средствах массовой информации; оценить ориентировочно 174 земельных участков.

Приоритетными названы вопросы по увеличению источников поступления платежей от пользования земельными участками и объектами имущества. Так, планируется взыскание задолженности по арендной плате за землю и недопущение ее роста: освоение новых площадок для строительства. Также программой предусмотрено принятие мер к вовлечению в хозяйственный оборот оформленных в собственность Мценского района сельскохозяйственных земель и предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в собственность за выкуп.

ИА «Орелград»